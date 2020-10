Piloten KLM willen niet buigen voor minister Hoekstra

Piloten houden verzet tegen loonoffer vol, rechts KLM-topman Pieter Elbers Ⓒ FOTO ANP Air France-KLM 2.81 1.01 %

Amsterdam - Pilotenvakbond VNV lijkt niet te willen tekenen voor een langer loonoffer, zoals dat door minister Hoekstra (Financiën) is geëist. In een brief aan leden stelt de VNV dat het akkoord met de KLM-directie van 1 oktober wat hen betreft bindend is.