Beleggers zien brood in vastgoed; Adyen zakt weg

De AEX-index noteert rond kwart voor tien 0,1% hoger op 719,93 punten. De Midkap-index raakt 0,1% kwijt op 1068 punten.

De graadmeters in Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,2%. Londen bleef achter met een min van 0,4%.

Wall Street bleef gisteravond overwegend dicht bij huis. Beleggers kijken uit naar het belangrijke inflatiecijfer uit de VS dat donderdag naar buiten komt. Na de gemiddelde prijsstijging van ruim 4% in de VS in april wordt voor mei opnieuw een sterke stijging verwacht. De kans dat de Amerikaanse centrale bank voorzichtig zal beginnen met het afbouwen van het stimuleringsbeleid neemt daardoor toe.

In Europa zijn de inflatiezorgen minder sterk en zal de Europese Centrale Bank (ECB) naar verwachting bij het rentebesluit op donderdag nog niet van koers veranderen.

De belangrijkste aandelenmarkten in Azië gingen woensdag overwegend licht omlaag na een sterker dan verwachte stijging van de Chinese producentenprijzen in mei.

Beleggers houden verder de ogen ook gericht op het bezoek van de Amerikaanse president Joe Biden aan Europa. Volgens persbureau Bloomberg komen de Europese Unie en de Amerikaanse president naar verwachting volgende week tijdens een top in Brussel met een belofte om hun slepende handelsconflicten snel op te lossen. De handelstarieven in verband met een geschil over staal en aluminium zouden dan voor het einde van het jaar afgeschaft kunnen worden.

De prijs van ruwe olie zet de opmars onverminderd voort. De WTI-prijs klom met een plus van 0,3% voor het eerst sinds 2018 weer boven de $70 per vat.

Unibail koploper

In de AEX vervolgt Just Eat Takeaway de weg omhoog met een plus van 0,7%. Donderdag stemmen de aandeelhouders van de Amerikaanse branchegenoot Grubhub over de voorgenomen overname door de maaltijdenbezorger. KPN zit ook in de voorhoede en krijgt er 1,6% bij. Daarmee laat het telecomconcern herstel zien na de tik van een dag eerder vanwege de verdwenenen overnamefantasie.

Unibail-Rodamco Westfield trekt een sprintje. Het vastgoedfonds gaat aan kop met een vooruitgang van 2,7%. Een dag eerder zat het aandeel al flink in de lift.

Aan de andere kant is NN Group in minder doen en zakt 1,1% weg. Adyen moet 0,9% afstaan.

Midkapper Pharming dikt 0,1% aan. Het biotechnologiebedrijf zakt per 21 juni terug naar de AScX-index.

Air France KLM kan op kopersinteresse rekenen. Het luchtvaartconcern laat een winst van 1,8% zien. Galapgos voert de lijst met winnaars aan. Het biotechfonds ziet de koers 2,1% aantrekken.

InPost koerst op de lokale markt 1% hoger. De Poolse aanbieder van pakketkluisjes, die in januari naar de Amsterdamse beurs ging, promoveert naar de Midkap-index.

Wil je de DFT Nieuwsbrief voortaan iedere ochtend automatisch via de mail ontvangen? Meld je hier gratis aan.