Rentedaling helpt AEX aan record

De AEX sloot 0,5% hoger op 722,7 punten en scherpte zijn record daarmee aan. De Midkap-index steeg 0,1% naar 1069,2 punten.

De overige Europese beursgraadmeters deden het minder goed. De Britse FTSE 100 en de Duitse DAX verloren 0,2% respectievelijk 0,4%. De Franse CAC 40 pakte er 0,2% bij.

Bij sluiting van de Europese beurzen stond de Dow Jones-index 0,1% hoger en had de Nasdaq-index 0,2% gewonnen.

Rein Schutte, beleggingsadviseur bij Noesis Capital Management, benadrukte dat het vooral wachten is op het inflatiecijfer uit de VS. „Het blijft spannend om te zien of de stijging inflatie van tijdelijke aard is of niet. Het zal daarbij ook afhangen of er looninflatie aan zit te komen.” Beleggers lijken niet bevreesd, wat tot uiting komt in de verdere terugval van de obligatierentes. De 10-jaars rente op Amerikaans staatspapier zakte tot 1,50%, het laagste niveau in ruim drie maanden.

Bij het ECB-besluit op donderdag is het verwoorden van de boodschap door voorzitter Christine Lagarde het meest van belang, stelt Schutte. „Vooralsnog is de kans groter dat de Federal Reserve eerst in actie komt met een verkrapping van het monetaire beleid dan de ECB.”

Beleggers hielden verder de ogen gericht op het bezoek van de Amerikaanse president Joe Biden aan Europa. Volgens persbureau Bloomberg komen de Europese Unie en de Amerikaanse president naar verwachting volgende week tijdens een top in Brussel met een belofte om hun slepende handelsconflicten snel op te lossen. De handelstarieven in verband met een geschil over staal en aluminium zouden dan voor het einde van het jaar afgeschaft kunnen worden.

De prijs van ruwe olie zette de opmars onverminderd voort. De WTI-prijs staat voor het eerst sinds 2018 weer boven de $70 per vat.

Unibail koploper

In de AEX eindigde Unibail-Rodamco Westfield stevig aan kop met een sprint van 5,7%. Eerder deze week zat het vastgoedaandeel al flink in de lift.

Het recente herstel bij Just Eat Takeaway zette door met een plus van 1,5%. Donderdag stemmen de aandeelhouders van de Amerikaanse branchegenoot Grubhub over de voorgenomen overname door de maaltijdenbezorger.

Bekijk ook: Amerikanen lusten Jitse Groen rauw

Betalingsverwerker Adyen klom 1,4%.

KPN kreeg er ook 1,4% bij. Analisten van onder meer UBS en Citi menen dat beleggers zich na de afgenomen overnamefantasie zouden moeten richten op de aantrekkelijke fundamenten van het telecombedrijf.

Aan de andere kant waren financiële waarden door de verdere rentedaling in mindere doen. ING, NN en Aegon verloren respectievelijk 1,5%, 1,1% en 1,2%.

Bij de middelgrote fondsen blonk biotechnologiebedrijf Galapagos uit met een winst van 6,6%. Air France KLM liet een winst van 3,3% zien.

Pharming dikte 1,7% aan. Het biotechnologiebedrijf zakt per 21 juni terug naar de AScX-index. Staalproducent Aperam was met een verlies van 2% de grootste daler.

InPost koerste op de lokale markt 2,1% hoger. De Poolse aanbieder van pakketkluisjes, die in januari naar de Amsterdamse beurs ging, promoveert naar de Midkap-index.

Wil je de DFT Nieuwsbrief voortaan iedere ochtend automatisch via de mail ontvangen? Meld je hier gratis aan.