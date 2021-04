Yellen wil wereldwijd minimum belastingtarief voor bedrijven

De regering van de Amerikaanse president Joe Biden is van plan om de winstbelasting voor bedrijven te verhogen van 21 naar 28%. Yellen wil mede daarom een ’race to the bottom’ stoppen, waarin landen ondernemingen willen lokken met lage tarieven. Daarvoor zegt ze samen te werken met de G20, een groep rijke industrielanden. Nederland wordt daarin vertegenwoordigd door de Europese Unie.

Het Europees Parlement heeft eerder ingestemd met een motie om Nederland als belastingparadijs aan te merken, evenals Luxemburg, Malta, Ierland en Cyprus. Nederland wordt door internationale bedrijven gebruikt om belasting te ontwijken.