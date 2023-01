Renault en Nissan redden met structuurwijziging autohuwelijk

Renault en Nissan gaan de verhoudingen binnen The Alliance, die zij in 1999 overeenkwamen en statutair in Nederland is gevestigd, veranderen. Beiden krijgen een aandeel van 15% in elkaars bedrijf. Nissan had al een aandeel van 15% in het Franse automerk, maar Renault bezit momenteel 43,4% van de aandelen bij het Japanse merk.

De 28,4% van de aandelen van Renault in Nissan wordt ondergebracht in een speciale Franse trustmaatschappij en gecoördineerd verkocht. De Franse en Japanse autofabrikant hebben ook afgesproken dat de 15% aandeel in elkaars bedrijf een evenredig groot stemrecht vertegenwoordigt.

Ampere

Nissan heeft beloofd te investeren in Ampere, de toekomstige onafhankelijke divisie van Renault Group die elektrische auto’s gaat produceren. Hoeveel geld de Japanners hierin steken is niet bekend. Renault-topman Luca de Meo stelde eerder dat Ampere een divisie moet worden met zo’n 10.000 werknemers.

De deals moeten nog goed gekeurd worden door de raad van commissarissen van beide bedrijven. De overeenkomst maakt in ieder geval voorlopig een einde aan de onrust binnen de alliantie, waartoe sinds 2017 ook Mitsubishi is gaan noren.

Franse staat

Al bijna vijf jaar is er ontevredenheid over de verhoudingen binnen de alliantie. Renault had het grootste aandeel in Nissan. Renault had beslissingsbevoegdheid bij Nissan, terwijl Nissan met zijn belang van 15% niets te vertellen had bij Renault. Daarnaast heeft de Franse staat een groot belang in Renault, wat indirect betekent dat de Franse staat iets te vertellen hadden bij de Japanse autobouwer.

De onrust werd nog eens versterkt toen voormalig topman Carlos Ghosn ,die bij alle drie de automerken de scepter heeft gezwaaid, werd verdacht van fraude. Hij had huisarest in Japan, maar wist op een spectaculaire wijze in een kist uit het land te ontsnappen.