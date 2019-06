Vivera zet vol in op vleesloze toekomst

Als een van de eerste bedrijven in de wereldwijde vleesindustrie heeft Group definitief afscheid genomen van vlees. Het concern, dat naast Vivera bestaat uit Culifrost en Dutch Tofu Company, maakt meer dan een miljoen plantaardige producten per week. Daarmee behoort het in Europa tot de top drie.

„Plantaardige voeding verovert de wereld, steeds meer consumenten ontdekken dat deze net zo smaakvol kunnen zijn als echt vlees en veel voordelen hebben. Als gevolg van de verkoop kunnen we op een grotere schaal investeren en zodoende de snelle internationale groei van Vivera nog veel meer gestalte gaan geven in de komende jaren", meldt topman Willem van Weede.

Vanwege het groeiperspectief blijft een groot deel van de 100 werknemers van de aan Van Loon Group verkochte Enkco bij Vivera Foodgroup. Het bedrijf breidt de productiecapaciteit van de fabriek in Holten in het derde kwartaal aanzienlijk uit. De investeren in uitbreidingen van productiecapaciteit en nieuwe producten komen ook structureel op een hoger niveau te liggen.