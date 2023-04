Premium Het beste van De Telegraaf

Amsterdamse beurs troeft heel Europa af: ’Snel, veel en met dank aan Brexit’

Door Theo Besteman Kopieer naar clipboard

Amsterdamse beurs verhandelt meer aandelen dan machtige Londen, Parijs en Frankfurt. Ⓒ Getty Images

Amsterdam - Amsterdam piekt in aandelen. Beursbedrijf Euronext was in maart de grootste handelsplaats in Europa. Er ging gemiddeld €13 miljard per dag aan aandelentransacties doorheen. Amsterdam laat Londen, Parijs en Frankfurt al kwartalen achter zich. Wat doen de Nederlanders zo goed?