Harde aanpak van Britse vervuilers met onbeperkte milieuboetes

De Britse regering is namelijk van plan om de huidige limiet van 250.000 pond (ruim 290.000 euro) op milieuboetes te schrappen. Ook zal door nieuwe wetten een breder scala aan overtredingen binnen de reikwijdte van de milieuvergunningsvoorschriften vallen.

Milieuminister Thérèse Coffey kondigde in april al plannen aan om onbeperkte boetes toe te staan voor vervuilende waterbedrijven. Dat beleid wordt nu uitgebreid naar andere bedrijven, van energieproducenten tot afvalverwerkers.

De wetgeving volgt op een advies van het ministerie van Milieu, dat de vervuiling van Britse rivieren en zeeën met rioolwater en onbehandeld afvalwater heeft onderzocht. Met het ’Plan Water’ wil de overheid de regelgeving versterken en voorkomen dat bedrijven boetes accepteren in plaats van de hoge kosten van het zuiveren van hun afvalwater betalen.

Strengere regeles

„Vervuilers moeten altijd betalen. We schrappen de limiet op civielrechtelijke sancties en breiden hun reikwijdte aanzienlijk uit om een veel breder scala aan overtredingen aan te pakken”, zei Coffey in een verklaring. De nieuwe bevoegdheden zullen volgens de minister „te zijner tijd” in werking treden.

De strengere regels volgen op een langlopend schandaal rond geprivatiseerde waterbedrijven die ongezuiverd rioolwater in Britse rivieren en zeeën hebben geloosd. Ook milieuactivisten hebben gewezen op de schadelijke gevolgen van de lozingen voor de natuur en de kwetsbare ecosystemen van het land.

Britse waterbedrijven zoals Thames Water wordt daarnaast verweten veel geld te lenen om hoge dividenden en bonussen voor bestuurders te betalen in plaats van meer te investeren in de vaak verouderde infrastructuur.