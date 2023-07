Voorstel De Jonge om huren in vrije sector nog drie jaar te dempen

Verhuurders mogen hun huur dan verhogen met de gemiddelde cao-loonontwikkeling plus 1%. De Jonge wil dat deze maatregel, die per 1 mei 2021 werd ingevoerd, nog wordt verlengd tot 1 mei 2027. Na de zomer zou dit voorstel ter internetconsultatie worden aangeboden.

Enorme stijging

Er is een groot tekort aan huizen, dus ook huurwoningen in de vrije sector. Voor 2021 gold er nog geen maximum aan de huurverhoging. Sommige huurders kregen daardoor enorme stijgingen voor hun kiezen. De PvdA diende daarom een voorstel in voor een maximale huurstijging. Volgens een evaluatie van deze maatregel is er nog steeds een noodzaak.

Dit jaar mogen de huren in de vrije sector overigens met maximaal 4,1% worden verhoogd. Als het wetsvoorstel niet wordt aangenomen, mogen huren na mei 2024 weer onbeperkt worden verhoogd, tenzij daarover in het huurcontract andere afspraken zijn gemaakt.