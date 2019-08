Bundesbank waarschuwt voor recessie Duitsland

De Bundesbank verwacht dat de Duitse economie na de krimp in het tweede kwartaal met 0,1 procent in het derde kwartaal opnieuw "geringe" krimp laat zien. De meest gangbare definitie van een recessie is twee opeenvolgende kwartalen met economische neergang.

De afgelopen weken waren er al geregeld tegenvallende signalen over de staat van de Duitse economie. Ook waarschuwden verschillende grote Duitse bedrijven recent voor een minder hoge winst dan aanvankelijk werd gedacht. Het negatievere sentiment uit de grootste economie in Europa sloeg over op de rest van de Europese Unie, waar de Europese Centrale Bank (ECB) al voorsorteerde op stimuleringsmaatregelen.