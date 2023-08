Eerste klap in stagnerende bouw opgevangen door zzp’ers

Amsterdam - De stagnerende woningbouw wordt nu ook merkbaar op de arbeidsmarkt. Het aantal zzp’ers in de bouw dat er de brui aan geeft, is in het tweede kwartaal van dit jaar met 15% gestegen. Er komen tegelijkertijd nog steeds nieuwe bouwbedrijven bij. Maar ook dat aantal neemt na jaren van stormachtige groei af.

Veel stukadoors zijn zzp’er. Ⓒ ANP/HH