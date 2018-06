'Uitgangspositie Galapagos blijft sterk'

AbbVie maakte vrijdag bekend dat het niet verder wil met filgotinib. Het Amerikaanse farmacieconcern geeft er de voorkeur aan een vergelijkbaar medicijn uit eigen huis verder te ontwikkelen. Galapagos loopt daardoor 200 miljoen dollar aan inkomsten mis.

Het biotechbedrijf liet direct weten dat het al met meerdere partijen in gesprek is over een nieuwe licentiedeal. Totdat een nieuwe partner is gevonden, zal het bedrijf het onderzoek naar filgotinib zelf bekostigen.

Het aandeel ging na de verrassende bekendmaking hard onderuit. Analist Jan De Kerpel van KBC ziet echter geen aanleiding iets te veranderen aan zijn accumulate-advies en koersdoel van 55 euro. Galapagos daalde maandag in de vroege handel 11,1 procent tot precies 40 euro.