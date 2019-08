Nikkei sluit met kleine min

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde uiteindelijk 0,1 procent lager op 20.460,93 punten. De Japanse uitzendorganisatie Recruit Holdings raakte 4,8 procent kwijt na de bekendmaking dat een aantal bestaande aandeelhouders pakketten aandelen gaat verkopen. Suzuki klom 1,5 procent en Toyota eindigde vlak. De Japanse autofabrikanten hebben een onderlinge aandelendeal gesloten. Daarmee bouwen de twee bedrijven hun bestaande alliantie verder uit.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds vrijwel onveranderd. In Hongkong daalde de Hang Seng-index 0,2 procent. De autoriteiten in Hongkong hebben een grote demonstratie verboden die voor zaterdag was gepland. De demonstratie was bedoeld om te herinneren aan de weigering van China vijf jaar geleden om politieke hervormingen toe te laten in Hongkong. De Kospi in Seoul verloor 0,4 procent. De All Ordinaries in Sydney sloot 0,1 procent hoger.