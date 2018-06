Eindejaarsrally

Nu de AEX de bodem net boven 400 punten twee keer heeft aangestampt, is het lange stijgende trendkanaal intact gebleven. De eerste daling is op 24 augustus rond 401,87 opgevangen, de tweede keer op 23 september rond 406,64. We kunnen hieruit afleiden dat thans een zogenaamd W-patroon wordt gevormd, die het einde van koerscorrectie nabij aangeeft. Er zijn meerdere signalen die bevestigen dat de bodem is bereikt:

Het stijgende trendkanaal van de AEX uit 2009 is intact

De bodemlijn van dat trendkanaal heeft de koersval in de afgelopen maanden twee keer opgevangen

Nu september ten einde loopt staan we aan de vooravond van de beste beursperiode van het jaar. Historisch bezien presteren aandelenbeurzen gedurende de periode oktober - april veel beter dan in de periode mei -september.

Bodems worden doorgaans in paniek gevormd, paniekverkopen geven vaak aan dat de verkoopgolf een climax heeft bereikt. De VIX, onze paniekindicator, noteert nabij de hoogste stand van het jaar.

Zoals hierboven aangegeven lijkt het erop dat de markten een W-patroon vormen

Er is nauwelijks een alternatief voor aandelen. Obligaties worden kwetsbaar voor een rentestijging. Beleggers houden bovendien steeds meer cash aan, dat is veilig, maar geeft geen rendement. Deze liquiditeit gaat op zoek naar rendement

Vanaf de apriltop rond 510 is de AEX bijna 20% gedaald, waarmee er voor de lange termijn belegger in elk geval betere koopniveaus zijn bereikt.

Mijn boodschappenlijstje bestaat uit ruim een dozijn aandelen, die op het punt staan opwaarts uit te breken waaronder TomTom, KLM AirFrance en BinckBank

Een W-patroon komt altijd voor aan het einde van een daling en markeert doorgaans de start van het herstel. Het patroon bestaat uit twee dalingen, met daartussenin een top. Belangrijke voorwaarde van het W-patroon is dat de tweede daling niet onder de eerste uitkomt. Het koopsignaal treedt op indien de top in het midden breekt.

Welke technische bevestiging is nodig om een klassieke eindejaarsrally te starten? Ten eerste moet het steile dalende trendje (vanaf begin augustus) gebroken worden. Het belangrijkste signaal zou de uitbraak boven de voormalige steun 454,86 zijn. In dat geval kan de AEX weer terug naar de toppen van dit voorjaar rond 506-510. Vervolgens komt mijn oude koersdoel 563 weer binnen handbereik.

Samenvattend stel ik vast dat de lange uptrend in aandelen nog helemaal intact is. Elk korte termijn dipje mag men benutten om posities in te nemen of uit te breiden. De eindejaarsrally zal van start gaan nadat de horde rond 454,86 breekt. Uiteraard blijf ik ook op Twitter https://twitter.com/roycetostrams de markten actief voor u volgen.