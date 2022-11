Ex-rijkste man Jeff Bezos valt weg uit top drie

Bezos, die zich vorig jaar nog de rijkste mens ter wereld mocht noemen, is dit jaar volgens persbureau Bloomberg al meer dan $72 miljard aan vermogen kwijt geraakt. Na de teleurstellende resultaten van Amazon, waar hij nog steeds een groot belang in heeft, is zijn rijkdom verder gedaald naar $120 miljard, een terugval naar de vierde plek in de rijkenlijst. In de hoogtijdagen van de coronacrisis bedroeg zijn vermogen meer dan $200 miljard.

Na zijn aftreden als topman halverwege vorig jaar heeft het aandeel Amazon hard in de uitverkoop gegaan. De zorgen dat de online retailgigant minder gaat verkopen in de komende feestperiode sloeg vorige week opnieuw een bres in de koers, die teruggevallen is naar het laagste niveau sinds maart 2020 bij een stand van ruim onder de $100. De beurswaarde van Amazon is door de aanhoudende verkoopdruk geduikeld tot net onder de $1000 miljard.

Bezos is in de top drie vervangen door Gautam Adani, de hoogste baas bij het conglomeraat Adani Group. Met een vermogen van $129 miljard staat hij momenteel op de derde plek. Adani is dit jaar een positieve uitschieter onder de grootverdieners met per saldo $50 miljard groei aan rijkdom door de goede beursprestaties van zijn conglomeraat..

Elon Musk

Tesla-baas Elon Musk is met afstand nog steeds de rijkste mens met een vermogen van $204 miljard. De stevige rit omlaag bij de fabrikant van elektrische auto’s sinds begin dit jaar en de dure aankoop van Twitter hebben zijn rijkdom ook geen goed gedaan. Per saldo is hij meer dan $70 miljard kwijtgeraakt. Afgelopen jaar was Musk nog goed voor meer dan $300 miljard.

Bernard Arnault, topman en grootaandeelhouder bij het Franse luxe concern LVMH, is met het opschuiven naar de tweede plaats in de rijkenlijst de nieuwe uitdager van Musk. Met een vermogen van $141 miljard moet zijn rijkdom nog flink groeien om de koppositie over te kunnen nemen. Dit jaar heeft hij per saldo $47 miljard ingeleverd als gevolg van de stevige waardedaling bij LVMH.