Aantal miljonairs in Nederland blijft groeien

Gemiddeld beschikten de miljonairs over een vermogen van ruim 3 miljoen euro. Daarbij zijn de waarde van de eigen woning en eventuele hypotheekschulden niet meegeteld. Een groot deel van het vermogen van de miljonairs zit vaak in eigen bedrijven.

Voor bijna de helft van de superrijken is de eigen onderneming ook de voornaamste bron van inkomsten. Het besteedbaar jaarinkomen van miljonairshuishoudens bedroeg in 2017 gemiddeld 117.000 euro, waar niet-miljonairs het door de bank genomen met 40.000 euro moesten doen.

Het CBS heeft nog enkele andere statistieken uitgezocht. Rond 85 procent van de volwassenen in miljonairshuishoudens ervaart zijn gezondheid als goed of zeer goed, tegen 77 procent van de niet-miljonairs. Verder zouden miljonairs doorgaans een gezondere leefstijl hebben dan niet-miljonairs. Ze roken minder vaak (14 versus 25 procent) en hebben minder vaak ernstig overgewicht (7 versus 13 procent).

Miljonairs zeggen ook vaker gelukkig te zijn dan mensen die niet zoveel geld hebben. Van de miljonairs geeft 94 procent zichzelf een 7 of hoger in de beoordeling van zijn eigen geluk, 1 procent geeft zijn leven een dikke onvoldoende (een 4 of minder) en is ongelukkig. Van de niet-miljonairs is 88 procent gelukkig en ruim 2 procent ongelukkig. Ook zijn miljonairs vaker tevreden met hun leven (91 tegen 85 procent). Ze zijn met name meer tevreden over hun financiële situatie en zij maken zich minder zorgen over hun financiële toekomst.