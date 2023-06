Beursblog: AEX naar winst bij optimisme richting ECB-rentebesluit

Door Theo Besteman

Amsterdam - De AEX opent volgens de futures vrijdag met kleine winst bij 762,2 punten. Beurzen in Azië houden gemiddeld winst op signalen van nieuwe stimulering in China. Daar krompen producentenprijzen in mei. Futures voor aandelenbeurzen elders Europa staan ook hoger richting het ECB-besluit komende week over de beleidsrente.