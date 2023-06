Beursblog: DSM zakt verder op tam Damrak

Door Johan Wiering

Amsterdam - De AEX is licht lager gesloten, onder invloed van stevige verliezen bij AkzoNobel, DSM en IMCD die in totaal voor 5% meewegen in de index. Beleggers deden het over het algemeen rustig aan in aanloop naar de rentebesluiten in Europa en de VS volgende week.