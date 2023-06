Beursblog: Tesla topper in de VS

Door Johan Wiering

Amsterdam - De Amerikaanse beurzen zijn licht hoger gesloten, nadat de AEX eerder op de dag nog iets zakte onder invloed van stevige verliezen bij AkzoNobel, DSM en IMCD die in totaal voor 5% meewegen in de index. In de VS blonk Tesla opnieuw uit. Beleggers deden het over het algemeen rustig aan in aanloop naar de rentebesluiten in Europa en de VS volgende week.