Aantal zzp’ers stijgt onverminderd door: ’Loondienst minder aantrekkelijk’

Premium Columns

Het crisis-ABC van het gave land

Vandaag begint het parlementaire reces. Ook de ministers gaan in juli met vakantie. Welverdiend is die niet, want Rutte IV laat een gigantische opstapeling van crisissen achter, in een land dat steeds armer en grimmiger wordt. Geen enkele werknemer zou ermee wegkomen: de vakantiekoffers pakken, terw...