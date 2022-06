Premium Het beste van De Telegraaf

Zorgmedewerker met long covid in wacht gezet over compensatie: ’Komt aan als mokerslag’

Door Klaartje Bax Kopieer naar clipboard

Foto ter illustratie. Ⓒ FOTO Getty Images

Amsterdam - Minister Helder van Landurige Zorg laat zorgmedewerkers met long covid, die in de eerste coronagolf in februari 2020 in de frontlinie stonden, besmet zijn geraakt en inmiddels ontslagen zijn vanwege hun ziek zijn, voorlopig in onzekerheid over eventuele financiële compensatie. Zo blijkt uit een brief die de minister maandag naar de Tweede Kamer stuurde.