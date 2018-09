Ruimte voor technisch herstel

Deze week staan met name de Duitse autofabrikanten in de schijnwerpers. Door het schandaal met Volkswagen zijn de koersen van de autofabrikanten in korte tijd gekelderd en lijkt het vertrouwen voor nu verloren. In deze situatie is de druk op de Europese aandelenmarkten behoorlijk toegenomen en in de loop van gisterenmiddag stonden opnieuw dieprode cijfers op de borden. De Duitse DAX kwam kortstondig slechts een fractie boven het dieptepunt van 24 augustus uit en is in een week tijd zo’n 8% gezakt. Inmiddels lijken de aandelen rijp voor herstel, al is het alleen al vanuit technisch oogpunt.

De gevolgen van de dalende koersen in Europa gaan Wall Street niet voorbij. Voor opening van de markt was de S&P 500 future al flink weggezakt en de naar buiten gebrachte cijfers over de Amerikaanse economie konden daar geen verandering in brengen. Vlak na opening testte de S&P 500 index het belangrijke steunniveau rond de 1.910 punten. Na een succesvolle test werd de herstelbeweging ingezet en de verliezen grotendeels weggepoets. Aan het eind van de sessie noteerde de Amerikaanse beursgraadmeter op 1.932 punten, een verlies van 0,35%.

De edelmetalen goud en zilver waren in trek en lagen voor de tweede dag op rij sterk. Op hoog volume werd de weg naar boven ingezet. Toen de aandelen in de loop van de middag door het putje gingen, wonnen de edelmetalen juist terrein. De prijs per ounce goud eindigde op $1.153, een winst van 1,9%. Zilver sterkte 2,3% aan op $15,13 per ounce en lijkt wat achter te blijven nu de goudprijs op het hoogste punt van de maand staat, terwijl zilver daar nog een stuk onder staat.

Azië mixed

Voor de start van de Aziatische sessie heeft Fed-voorzitter Yellen een toespraak gehouden waarin zij aangaf te verwachten dat voor het einde van het jaar de eerste renteverhoging gaat plaatsvinden. Dit is licht verrassend, 41% van de economen hield rekening met een renteverhoging in december. De reactie van de Amerikaanse futures was in eerste instantie terughoudend, echter al snel werden de verliezen omgebogen tot kleine winsten.

Voor de verschillende beurzen in het verre oosten blijft vanochtend een duidelijke richting uit. In Japan wint de Nikkei na een bewegelijke sessie 1,76% en maakt daarmee de helft van de verliezen van donderdag goed. De Hang Seng index komt amper van zijn plaats en staat nu 0,41% hoger. Chinese aandelen presteren zwak met de Shanghai Composite op een verlies van 1,29%, waar de Shenzhen Composite zelfs 2,35% inlevert. Vanaf de opening staan beide indices onder druk en zijn de verliezen opgelopen.

De Zuid-Koreaanse Kospi levert 0,20% in en sluit de week daarmee in mineur af. In Australië heeft de ASX na een ruim hogere opening de winsten volledig in rook op zien gaan. De koersen zijn langzaam verder gezakt en de index staat op een verlies van 0,6%.

Ruimte technisch herstel Europa

Op de Europese markten zijn deze week de echte klappen gevallen. Over de hele linie zijn de beurzen hard onderuit gegaan en is het sentiment onder beleggers behoorlijk verslechterd. Inmiddels zijn de koersen zo diep weggezakt dat ruimte begint te ontstaan voor een herstelbeweging. Met de Amerikaanse futures 0,55% in de plus en een zwakke euro zijn alle ingrediënten voor een opgaande beweging aanwezig.

De openingsverwachting voor de verschillende Europese indices komt uit op winsten tussen de 1,6% en 1,9%. Dit hangt samen met het herstel van de Amerikaanse markten na het slot van Europa. Voor de AEX ligt de verwachte opening rond de 416 punten, een plus van 1,6%. De vraag blijft hoeveel ruimte aan de bovenkant ligt. Zelf zie ik niet in waar een langdurig koersherstel vandaan moet komen. Het lijkt me daarbij niet uitgesloten dat deze tijdelijke herstelbewegingen gebruikt worden om posities af te bouwen. Voordat het volledige plaatje verandert, is het wel een vereiste dat de AEX richting de 440 punten gaat en dat lijkt voor nu een onmogelijke horde.

Met in de middag nog een reeks aan macro-economische data staat beleggers vandaag opnieuw een volatiele dag te wachten. Zo worden de Amerikaanse BBP cijfers om 14:30 uur bekend gemaakt die later gevolgd worden door de Services PMI om 15:45 uur en het Michigan consumentenvertrouwen om 16:00 uur. Al met al genoeg data om deze toch al volatiele week in stijl af te sluiten.

Disclaimer:Tycho Schaaf is beleggingsspecialist bij online broker LYNX. De informatie in deze column is niet bedoeld als beleggingsadvies en geldt niet als aanbeveling tot het doen van enige belegging. De auteur heeft geen positie in één van voornoemde financiële instrumenten.