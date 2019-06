'Wall Street opent met groene koersborden'

Mexicaanse delegatie is net terug van een bezoek aan Washington. Mexico stuurt zijn voorstellen om de illegale immigratie naar de VS tegen te gaan binnenkort naar de Amerikaanse overheid. Ook in de Chinese media doken positieve krantenkoppen op. Het land hoopt dat de VS zich beter gaan gedragen en dat het handelsconflict opgelost kan worden met overleg.

Bedrijven die gevoelig zijn voor handelsspanningen staan in de schijnwerpers. Zo kunnen autobouwers als Ford met veel productieplaatsen in Mexico op positieve uitslagen rekenen nu het conflict met de VS de goede kant op lijkt te gaan. Ook Levi Strauss, dat veel jeans produceert in Mexico, kan bewegen. Verder kunnen chipbedrijven als Qualcomm en Intel op aandacht rekenen.

Toeristen uit China

Beleggers kijken daarnaast uit naar een speech van Fed-voorzitter Jerome Powell. Hij zou meer prijs kunnen geven over de plannen van de centrale bank. Onlangs zei James Bullard, de president van St. Louis-Fed, dat renteverlagingen binnenkort tot de mogelijkheden behoren gezien de escalerende handelsvete. Op basis van marktprijzen van kortlopende obligaties schatten marktpartijen de kans dat Fed de rente op in juli verlaagt op een kleine 60 procent.

Juweliersketen Tiffany krijgt te maken met uitslagen. Het bedrijf zette vergeleken met een jaar eerder een lagere omzet en winst over het eerste kwartaal in de boeken. Chinese toeristen, een belangrijke klantengroep, hadden minder trek in juwelen van Tiffany. Taxidienst Uber gaat waarschijnlijk lager openen. De Amerikaanse belastingdienst neemt het bedrijf onder de loep.

Toestemming overname

Op overnamefront wachten beleggers op nieuws over automaker Fiat Chrysler. De bestuurders en commissarissen van branchegenoot Renault nemen dinsdag naar verwachting een besluit over het fusievoorstel dat ze ontvingen van de Italiaans-Amerikaanse branchegenoot. Verder kreeg oliebedrijf Occidental Petroleum toestemming van Federal Trade Commission (FTC) om branchegenoot Anadarko over te nemen.

De Dow-Jonesindex eindigde maandag nagenoeg vlak op 24.819,78 punten. De brede S&P 500 sloot 0,3 procent lager op 2744,45 punten en technologiegraadmeter Nasdaq leverde 1,6 procent in tot 7333,02 punten.