’Appartement werd wat krapjes’

Kai Yu Kuo (r.) en Jiayan Luo verruilen hun appartement voor een nieuwe eengezinswoning nu ze een dochtertje hebben. Ⓒ Foto Michel van Bergen

De huizenprijzen stijgen onverminderd voort. Toch is het aanbod in het afgelopen kwartaal toegenomen en haken expats en beleggers deels af in huizenjacht. Is dit het juiste moment om nog snel toe te slaan?