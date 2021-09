Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse: overnamespel supermarkten nog lang niet voltooid

Door Edwin van der Schoot

De komeetachtige opkomst van Crisp, Picnic, Hello Fresh en flitsbezorgers Getir en Gorrilas is een van de belangrijkste redenen waarom supermarkten zelf ook de portemonnee trekken voor forse investeringen in hun logistiek en hun bezorgservice. Defensieve zetten, in de slag om de klant. Want geld verdienen doet vooralsnog niemand in deze wereld.