Zoveel goedkoper is supermarkt over de grens: ’We besparen 60 euro op een middag’

EMMERICH - Grenssupermarkten in ons land zien meer omzet wegvloeien naar Duitsland. Het demissionaire kabinet laat onderzoek doen naar de prijsverschillen op de Europese markt. Buitengewoon hoogleraar Bedrijfskunde Cor Molenaar van de Erasmus Universiteit stelt dat ons klimaatbeleid mede debet is aan de hoge prijzen. Bij Kaufland in Emmerich en Netto in Elten wemelt het ondertussen van de Nederlanders.

Palmira en Arie van ’t Hoog bij Kaufland in Emmerich. Ⓒ Robert Hoetink