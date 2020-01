Joost de Beijer nieuwe financieel topman bij Hema

De Beijer komt van Praxis, hij was managing director bij die doe-het-zelfketen. Vliegen had al aangegeven dat hij na de overname van Hema door Marcel Boekhoorn nog één jaar zou aanblijven. Dat jaar zit er nu dus bijna op.

Vliegen gaat na zijn vertrek op zoek naar ’een nieuwe uitdaging’, maar wil eerst „meer tijd doorbrengen met mijn familie in België”. Zijn periode bij Hema noemt hij ’leerrijk en ook intens’. „Met het afronden van de deal met Jumbo is er een passend moment gekomen om de fakkel over te dragen.”

Joost de Beijer heeft een management- én een accountantsopleiding afgerond, allebei in Tilburg. Daarna werkte hij voor ondermeer Deloitte, Shell en Maxeda. In december werd al bekend dat hij zou vertrekken bij Praxis, net als verkoopdirecteur Frank Pruijn.