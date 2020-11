Proeven met muziek

Hoteldirecteur Claire van Campen zette met haar staf het nieuwe initiatief Taste Beats op. Het was een muzikale avond, hoe kan het ook anders in het allereerste Hard Rock Hotel van Nederland, in combinatie met een viergangen diner en bijpassende wijnen.

Boven: restaurateur Ard Muntjewerf (l.) en sterrenchef Joris Bijdendijk en onder chef-koks Timo de Beurs (l.) en Friso van Amerongen.

Het grappige was dat het eten op de hotelkamer moest worden genuttigd waarna via het grote tv-scherm vanuit club Obsidian in het Eden Hotel een concert via een live-stream kon worden gevolgd van zangeres Christine Wiltshire, bekend van de Voice Senior, en dj Lucas Benjamin. Het eten werd verzorgd door de topchefs Timo de Beurs (Slagerij de Beurs) en sterrenchef Joris Bijdendijk die hiervoor niet zijn restaurant Rijks (*) maar Wils inzette. Het pasteitje van konijn, spek en pruim sprong er daarbij uit.

Christine Wiltshire

„We zijn bewust maar met acht kamers gestart, maar de bedoeling is twee keer per week Taste Beats te organiseren. Maar we gaan niet verder dan hooguit 15 kamers. Dat maakt het heel privé. Vanaf eind november tot en met maart zetten we in het Eden Hotel aan de Amstel dat 400 kamers telt, sterrenchef Peter Gast in tijdens theaterensemble Fleetwood Mac. Ook dat is kleinschalig. Dat blijft beperkt tot 24 gasten”, sprak de rechterhand van de hoteldirecteur.

Vooraf aan het ’kamerconcert’ trad de Amsterdamse pianist/zanger Stijn van den Berg in café Americain op. Hij bracht in september zijn eerste single uit. Het was het prachtige nummer Vrij Lief. „Op 4 december komt mijn tweede single Hoofdrol van de Film uit. En eind januari mijn derde single, maar dat heeft nog geen naam”, legde hij uit, terwijl acteur, presentator, zanger Eric Corton aandachtig luisterde. Stijn (26) schrijft Nederlandstalige muziek, die balanceert tussen nederpop en kleinkunst.

Hij groeide op in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt en begeleidde zijn vader op jonge leeftijd op de piano met liedjes van Ramses Shaffy en Jacques Brel. De inspiratie om de muziek in te gaan deed hij op 8-jarige leeftijd op toen gitarist Jan Akkerman bij hem thuis kwam en op zijn kleine gitaar speelde. Stijn van den Berg was tot aan de coronalockdown een aantal keer per week te horen in een pianobar bij het Leidseplein. Maar een kennismaking met het grote publiek kan gezien zijn originele teksten en muziek niet uitblijven.