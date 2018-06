‘Damrak begint in de plus’

,,De stemming lijkt weer een beetje te zijn gekeerd op de beurzen. Het glas is weer half vol in plaats half leeg. De Amerikaanse economie draait helemaal niet zo slecht en in China lijkt geen sprake te zijn van een ineenstorting van de economie", aldus analist Jos Versteeg van Theodoor Gilissen. Volgens de marktkenner blijft het dinsdag relatief rustig en staan er geen richtinggevende economische berichten op de agenda. ,,Het is vooral uitkijken naar de derdekwartaalcijfers die in oktober naar buiten komen", benadrukte Versteeg.

Bij de bedrijven staat Fagron in de belangstelling. Alychlo, dat wordt gecontroleerd door de Belgische miljardair en zakenman Marc Coucke, heeft het belang in de toeleverancier aan apotheken uitgebreid tot 5,3 procent. Daarmee is Alychlo de op één na grootste aandeelhouder van de onderneming geworden.

Galapagos

Galapagos maakte bekend positieve testresultaten te hebben behaald met een middel tegen longziekten. Het Belgische biotechnologiebedrijf zal de resultaten presenteren op het jaarlijkse longziektencongres van de European Respiratory Society in Amsterdam.

Bouwbedrijf BAM en bodemonderzoeker Fugro zullen mogelijk bewegen op advieswijzigingen. ING schroefde zijn aanbeveling voor BAM op, terwijl SNS negatiever werd over Fugro.

Verre Oosten

In het Verre Oosten lieten de beursgraadmeters dinsdag winsten zien in navolging van de koerswinsten in New York en Europa. De Hang Seng-index in Hongkong steeg tussentijds 1,3 procent en de beurs in Shanghai won 1,1 procent. De All Ordinaries in Sydney klom 0,7 procent, dankzij stevige winsten onder de Australische oliebedrijven. De beurs in Japan is tot en met woensdag gesloten vanwege nationale feestdagen.

De Amerikaanse en Europese beurzen wisten maandag wat te herstellen na de flinke verliezen op vrijdag. Op Wall Street sloot de Dow-Jonesindex 0,8 procent hoger op 16.510,19 punten. De brede S&P 500 klom 0,5 procent tot 1966,97 punten en de Nasdaq won een fractie tot 4828,95 punten.

AEX

In Amsterdam eindigde de AEX-index 1,3 procent hoger op 432,80 punten. De MidKap klom 1,2 procent naar 645,88 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen stegen 0,1 tot 1,1 procent.

De euro noteerde dinsdag voor aanvang van de aandelenhandel op 1,1165 dollar, tegen 1,1190 dollar bij het Europese slot op maandag. Een vat Amerikaanse olie daalde 1,3 procent in prijs tot 46,07 dollar. Brentolie werd 1,1 procent goedkoper en kostte 48,39 dollar per vat.