Investeerders pikken restanten cryptodrama FTX op: ’Eerst moet troep uit de markt’

Het handelsplatform FTX van Sam Bankman-Fried stortte november vorig jaar in. Hij wordt in de VS vervolgd wegens fraude. Met miljarden van klanten ging hij leningen aan, deels voor eigen privé-uitgaven, of zeer risicovolle investeringen via zusterbedrijf Alameda. Nadat beleggers hun geld terugeisten, stortte FTX met een marktwaarde van ooit $31,2 miljard in.

In Nederland staat het Amsterdamse Bitvavo, het grootste cryptoplatform en mede-hoofdsponsor van de KNVB, onder druk. Dat plaftorm wacht op $180 miljoen aan uitgeleend klantengeld van Genesis, eveneens een belangrijke speler in de cryptowereld. Genesis had recent nog $3 miljard aan openstaande schulden. Ook Genesis zelf leende geld uit aan FTX.

FTX-baas Sam Bankman-Fried, vervolgd wegens fraude in de VS. Ⓒ ANP/HH

In antwoord op vragen zegt Bitvavo, dat $1,6 miljard beheert, de afschrijvingen als ’gezond bedrijf’ met voldoende buffers aan te kunnen. „Wij en de andere schuldeisers gaan er vanuit dat we het volledige bedrag terugkrijgen in de aankomende tijd.”

Miljoenen terughalen

Zoals het fonds Gemini van de Winklevoss-broers, de vroege Facebook-investeerders, nog $900 miljoen zegt terug te halen van bij Genesis’ moederbedrijf Digital Currency Group (DCG). Dat probeert een portefeuille met bezittingen van $500 miljoen te verkopen. Daarin zitten weer belangen in grote platforms Kraken en Coinbase en van verwante cryptodienstverleners als Dune Analytics, Etherscan en Circle.

De wirwar van onderling verbonden bedrijven, het fonds Gemini van de Winklevoss-broers leende weer geld uit aan duizenden particulieren, vertoont gelijkenis met de financiële crisis rond hypotheekbeleggingen van 2008, erkent Jan-Robert Schutte van CryptoAcademy. Net als toen, is door een vermenging van belangen voor beleggers niet duidelijk wie wat bezit. Bij onzekerheid drukten destijds beleggers op de verkoopknoop.

„Het vertrouwen in deze markt keert alleen terug als gebruikers heel transparant hebben waarin ze beleggen, en hoe bedrijven met elkaar verweven zijn. Dat is met de ontrafeling van de boedel van FTX begonnen, maar zal echt nog wel even tijd vergen”, aldus Schutte.

De cryptomarkt was al gehavend. Voor de val van cryptoplatform FTX stortten cryptoproject Luna en de stablecoin TerraUSD in, de crypto die anders dan beloofd niet één-op-één gedekt bleek door de dollar. Zomer vorig jaar ging hedgefonds Three Arrows Capital onderuit met $3,5 miljard schade voor zijn klanten.

Series juridische procedures

Ondertussen regent het juridische procedures: klanten van FTX eisen gezamenlijk hun geld terug van Sam Bankman-Fried, en zaterdag klaagde de Amerikaanse toezichthouder SEC terloops Genesis en Gemini aan wegens de verkoop van ongeregistreerde producten.

Een van de centrale steunpilaren in het web van de cryptowereld opent deze week de boeken. Silvergate is een Amerikaanse bank die de wisselplatforms, de crypto-exchanges als klant heeft. Het investeert ook in deze bedrijven. Silvergate was een van de vele klanten van cryptobeurs FTX van Bankman-Fried.

Begin januari zakte de aandelenkoers van Silvergate met 40% in. Het meldde dat de bewaarde tegoeden met 68% tot $3,8 miljard waren geslonken. De branie over crypto als belofte kwijnde weg bij beleggers: Silvergate zag na opnames $8,1 miljard verdwijnen en is bezig onderdelen – tegen fors verlies – te verkopen.

Omdat het bedrijf spil is in talloze transacties, kijken beleggers met meer belangstelling naar zijn boeken. Silvergate-topman Alan Lane erkende na de bekendmaking van de dramatische cijfers dat de cryptowereld op zijn kop staat. „Er is een vertrouwenscrisis gaande.” Hij kondigde aan direct tweehonderd werknemers te ontslaan. Het is maar een van vele voorbeelden: platform Coinbase zette 20% aan de straat, 950 mensen.

Facebook betrokken

Silvergate is wijd vertakt. Het schuurt bijvoorbeeld tegen Facebook-moederbedrijf Meta aan. Dat bracht eerder zijn eigen digitale munt Libra als alternatief voor de dollar. Facebook en Meta haakten na verzet in Washington af. Silvergate zette dit project achter de schermen door voor een eigen betaalnetwerk. Maar het heeft inmiddels $196 miljoen die het aan Meta betaalde afgeschreven. Komende dinsdag moet blijken in hoeverre de bank in de cryptostorm verder overeind kan blijven.

Cryptomunten, die geen rente of dividend bieden, werden in 2009 op de markt gebracht. Bitcoin van de nog steeds anonieme Satoshi Nakamoto is als oudste de meest verhandelde digitale munt. Het aantal crypto’s neemt nog sterk toe.

Inmiddels zijn er volgens CoinMarketCap, een grote dienstverlener aan de cryptowereld, zo’n 21.910 verschillende munten. Met munten ethereum en binance coin heeft bitcoin samen zo’n $600 miljard marktwaarde. „De rest is goed voor zo’n $400 miljard, het gaat bij volumes, verhandelbaarheid en waarde dus vooral om die drie munten”, zegt Jan-Robert Schutte van CryptoAcademy.

Beleggers keren terug

Van zijn hoogste koers op $68,990,90 stortte bitcoin vorig jaar totaal in, maar blijft al enkele dagen boven $20.000 cirkelen. Dit jaar steeg de munt 24% in waarde. „Zo’n prijs zegt in alle chaos nog niet veel, maar als je ook naar volumes kijkt, zie je dat het vertrouwen wel iets terugkeert”, aldus Schutte. „Beleggers stappen er in ieder geval niet meer massaal uit.”

Zij worden volgens Schutte ook positief nadat investeerders melden uit de wrakstukken van FTX onderdelen willen opkopen. Zoals SkyBridge Capital van Anthony Scaramucci, die nu openlijk van ’fraude’ door Bankman-Fried spreekt. SkyBridge Capital zou zijn aandelen in FTX willen terugkopen.

Bij dat optimisme helpt ook dat na het FTX-drama toezichthouders wereldwijd hun toezicht zeggen aan te scherpen. Dat is een al jaren geuite wens van grote beleggingsfondsen op Wall Street die crypto als alternatieve investering voor aandelen en obligaties zien.

In Nederland is dat toezicht zeer beperkt, hoewel dat in 2024 verandert, aldus De Nederlandsche Bank eerder tegen De Telegraaf. Platforms hebben hier een registratie nodig. Juli vorig jaar kreeg FTX-concurrent Binance, het grootste cryptoplatform voor Coinbase – dat ook al 950 mensen ontsloeg - en Kraken, €3,3 miljoen boete omdat het zonder die registratie handelde.

FTX heeft nog geld

Schutte: „Maar meer gedegen extern toezicht en accountantscontroles zullen nog nodig zijn om het vertrouwen van consumenten in de cryptowereld te laten herwinnen. De troep moet er eerst uit. Bij FTX was gewoon sprake van fraude. Mensen hebben echt veel geld verloren.”

Goede platforms zetten volgens Schutte in een apart fonds, waar de bedrijfsleiding niet bij kan, buffergeld apart voor noodgevallen. Marktleider Binance vulde zijn fonds recent tot $1 miljard aan.

En FTX zelf is overigens niet dood. Het bedrijf zonder Sam Bankman-Fried hoopt op een doorstart. Uit de warboel van bedrijven en onderdelen is $5 miljard aan contanten, crypto en effecten teruggevonden, zo bleek vorige week bij de faillissementsrechter in Delaware. De nieuwe topman John J. Ray, ex-bestuurder bij het failliete energiebedrijf Enron, denkt dat er nog miljarden terug te halen zijn.