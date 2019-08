Economie India zwakt verder af

In het eerste kwartaal liet de economie van het land nog een plus optekenen van 5,8 procent. De groei zakt nu al vijf kwartalen op rij in. De consumentenbestedingen in India staan onder druk en het land voelt de wereldwijde economische afkoeling. De Indiase overheid heeft maatregelen aangekondigd om de groei aan te jagen, terwijl de rente werd verlaagd.

