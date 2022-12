Premium Het beste van De Telegraaf

Downloaden duizenden datasets dringende reden voor ontslag

Door Marlou Visser Kopieer naar clipboard

Het downloaden van bedrijfsdata kan reden zijn voor ontslag. Foto ter illustratie. Ⓒ Getty Images

Amsterdam - Hij wilde oefenen met het downloaden van Excelbestanden. Dat was het excuus van een medewerker van een dataplatform, toen hij ruim 30.000 datasets downloadde. Dat deed hij toen hij al vrijgesteld was van werk omdat zijn tijdelijke contract niet verlengd zal worden. Dat is een dringende reden voor ontslag op staande voet, zegt ook de rechtbank in Amsterdam.