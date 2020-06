Zonnetje voor Nederlandse economie

Consument terug op de markt in Rotterdam. Ⓒ FOTO ROBIN UTRECHT

Amsterdam - Een heel voorzichtig zonnetje lijkt door te breken in onze economie. Na een enorme klap vanwege de lockdown trekken cijfers over het vertrouwen en de industrie weer bij. Maar terug op het niveau van voor de crisis zijn we nog lang niet, zeggen economen.