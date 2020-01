Vooruitblik: ’omzetgroei Unilever ondermaats’

De Brits-Nederlandse onderneming, die donderdag de boeken opent, gaf zelf eind vorig jaar een omzetwaarschuwing vanwege lastige marktomstandigheden.

Topman Alan Jope zei destijds een „lichte misser” van de onderliggende omzetgroei te verwachten. Dat betekent dat het doel om onderliggende opbrengsten op jaarbasis met 3 tot 5 procent op te krikken niet meer gehaald wordt. Unilever noemde de economische vertraging in Zuid-Azië als reden voor de tegenvallende prestatie. Daarnaast laat de situatie in West-Afrika te wensen over en vergt volledig herstel in Noord-Amerika meer tijd.

De analisten voorspellen dat de opbrengsten van Unilever in 2019 op eigen kracht met 2,8 procent aandikken ten opzichte van een jaar daarvoor. Met name de verkoop van onderdelen zet dan een rem op groei. Ook ongunstige wisselkoerseffecten zorgen voor tegenwind. In totaal zet Unilever in het afgelopen jaar 52 miljard euro aan opbrengsten in de boeken, verwachten de kenners. De onderliggende marge komt naar verwachting uit op 19,1 procent.

Unilever kwam vooral in de tweede helft van vorig jaar in de moeilijkheden. Het concern groeide in de eerste zes maanden van 2019 in lijn met eigen prognoses mede dankzij goede verkopen van huishoudelijke producten. In het derde kwartaal kwam de onderneming onder druk en miste eigen verwachtingen nipt door de tegenvallende verkoop van ijsjes en thee. Voor het vierde kwartaal rekenen de marktvorsers op groei op eigen kracht van 1,4 procent.

De aandacht zal bij de handelsupdate met name uitgaan naar de toelichting op de resultaten. Op zijn beleggersdag beloofde Unilever zijn merkenportefeuille tegen het licht te houden. De grote vraag is wat er met de theemerken als Lipton gebeurt, waar vooral de verkoop van zwarte thee de laatste tijd tegenvalt. Unilever ontkende nog in november dit merk in de verkoop te doen. Na het omzetalarm speculeren sommige kenners dat de consumentengoederengigant mogelijk van zijn gehele levensmiddelentak afscheid neemt. Ook bestaat er een kans dat activistische beleggers zich met Unilever gaan bemoeien.