Kleine uitslagen op Wall Street

De leidende Dow-Jonesindex noteerde omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,2 lager op 27.635 punten. De brede S&P 500 stond vlak op 3084 punten en technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,2 procent tot 8447 punten.

Volgens Trump wil Peking opgelegde tarieven gedeeltelijk terugdraaien. Maar met een onvolkomen handelsdeal ophanden, is Trump niet bereid alle ingestelde tarieven terug te draaien. Het Chinese ministerie van Handel maakte donderdag nog bekend dat importheffingen die de voorbij maanden zijn ingesteld stapsgewijs worden afgebouwd.

Walt Disney

Bij de bedrijven was een opvallende rol weggelegd voor Walt Disney. Het aandeel van het entertainment- en mediaconcern won 3,2 procent na kwartaalresultaten. Disney profiteerde van successen in de bioscoop met films als The Lion King en Toy Story 4 terwijl ook de pretparken meer geld opleverden.

Maker van actiecamera's GoPro beleefde een koerssprong van dik 10 procent. Het bedrijf leed weliswaar in de afgelopen periode een groter verlies op een sterk gedaalde omzet, maar de prestaties vielen minder slecht uit dan analisten hadden gevreesd. Een winstalarm ging kledingverkoper Gap (min 7 procent) niet in de koude kleren zitten. Topman Art Peck trad per direct af.

Koersen

Verder kondigde de Europese Commissie aan grondig te gaan kijken naar de overname van de producent van fitnesstrackers en smartwatches Fitbit door Google. Brussel heeft zorgen over de gebruikersinformatie die Google in handen kan krijgen door de aankoop van Fitbit ter waarde van 2,1 miljard dollar. Google-moeder Alphabet verloor 0,2 procent. Fitbit werd 0,7 procent meer waard.

De euro was 1,1021 dollar waard, tegen 1,1020 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Amerikaanse olie zakte 0,2 procent in prijs tot 57,03 dollar per vat. Brentolie werd 0,1 procent goedkoper op 62,25 dollar.