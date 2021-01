Etsy stijgt 9% nadat Elon Musk zijn ’love’ voor online winkel twittert

De koers van de online marktplaats voor handgemaakte artikelen en vintage producten bewoog daarvoor nauwelijks. Maar zij schoot omhoog, nadat de inmiddels rijkste man ter wereld Etsy, met bijna 25 miljoen volgers op Twitter, de site omarmde.

Musk had een handgemaakte versie van Marvin the Martian, een personage uit de tekenfilmsserie en strips van Looney Tune aangeschaft via Etsy.

Het is een favoriet uit de jeugdjaren van de boekenworm, dit groene strippersonage probeert regelmatig de wereld te vernietigen met een speciaal apparaat, de Illudium Q-36 Explosive Space Modulator.

Na de melding liep het aantal online bezoekers op bij Etsy.

Dat wat Musk vermeldt grote waarde kan krijgen, bleek eveneens toen de topman van Tesla meldde over te stappen naar chatapp Signal, een signaal van waardestijging van dat aandeel dat direct werd opgepikt.

Miljoenen Amerikanen stapten over op Signal en verlieten WhatsApp. Particuliere beleggers kochten daarbij ook alles wat op Signal leek op de beurs - en zetten zo de koers van andere Signal, een Texaans zorgtechnologiebedrijfje, dagenlang fors hoger.

Het is dinsdag niet slechts het compliment van Musk: het e-commercebedrijf, dat een bijenkorf van producten herbergt, presteert volgens analisten steeds beter. Zakenbank Jefferies verhoogde dinsdag zijn koersdoel, het ziet nog veel groei op de lange termijn in het concern.

Bijenkorf

Voor veel marktanalisten is deze forse koersstijging een volgend signaal dat de financiële markt oververhit is en ieder nieuwtje aangrijpt om in aandelen te beleggen. Met sparen maken ze nauwelijks rendement vanwege de lage rente.

Het bedrijf Etsy, dat in 2005 werd opgericht, is als een bol.com: het laat bedrijven via zijn site producten aanprijzen. Dat gebeurt met zelfgemaakte kleding tot speelgoed en kunst. Per transactie verdient Etsy geld: zowel van aanbieders als kopers.

Etsy is ook gewild bij adverteerders, die rondom soortgelijke producten online kunnen adverteren bij het Amerikaanse platform dat aan de Nasdaq-beurs genoteerd staat.