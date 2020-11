AEX hoger de week uit door kooplust beleggers

De AEX tikte vrijdagmiddag bij een stand van 613,59 het hoogste punt aan sinds de coronacrash in maart. De AMX steeg 1,1% naar 914,57 punten. De koersenborden in Londen (+0,1%), Parijs (+0,7%) en Frankfurt (+0,5%) kleurden ook groen.

Dankzij de ijzersterke maand november met een plus van 15% staat de AEX inmiddels weer ruim boven de 604,58 punten, waarop de index eind vorig jaar eindigde. Vooral de beurskoersen van betalingsdienstverlener Adyen (+122%) en chiptoeleverancier ASMI (+101%) zijn dit jaar fors gestegen.

’AEX richting 632 punten’

Technisch analist Nico Bakker denkt dat bij een positieve ondertoon de AEX-index „gestaag verder kan stijgen richting uiteindelijk 632 punten”. Ralph Wessels, hoofd beleggingsstrategie van ABN Amro, sluit ook niet uit dat er een eindejaarsrally komt. Maar volgens hem is die mogelijk minder krachtig dan in andere jaren, omdat de beurskoersen in november al flink zijn opgelopen. De jaartop van de AEX dateert trouwens uit februari en staat op 632,12 punten.

Elders waren de aandelenmarkten ook in een positieve stemming. Na donderdag gesloten te zijn geweest vanwege Thanksgiving was Wall Street vrijdag slechts een halve dag open. De Dow Jones-index stond aan het einde van de middag 0,1% hoger. Technologiebeurs Nasdaq ging 1,1% omhoog. In Japan is de Nikkei-index met een plus van 0,4% de week uitgegaan.

Volgende week kunnen berichten over de Black Friday-verkopen de beurskoersen in beweging gaan brengen. Dat geldt ook voor het banenrapport in de VS dat eind volgende week verschijnt. Mogelijk moeten grote beleggers volgende week hun beleggingen gaan herschikken na de succesvolle maand november. Ook dat kan de beurzen gaan bewegen.

AkzoNobel koploper, Aegon onderaan

In de AEX was verffabrikant AkzoNobel de koploper met een plus van 3,9%. De techfondsen Adyen (+2,6%), ASMI (+2,8%) en ASML (+2,5%) waren eveneens gewild.

Randstad (+2,3%) profiteerde van een positief rapport van Morgan Stanley over de uitzendsector. De zakenbank hanteert een ’overweight’-advies voor het aandeel Randstad, inclusief een koersdoel van €57.

Verzekeraar Aegon (-1,6%) was de grootste daler onder de hoofdfondsen. Unilever zakte 1,4%. De levensmiddelengigant ging eerder deze week nog flink vooruit vanwege de samenvoeging van het Britse en Nederlandse deel per komende zondag.

In de AMX ging Air France KLM 4,8% omhoog. Het luchtvaartconcern heeft miljarden euro’s extra nodig om de coronacrisis te kunnen doorstaan. Voor KLM is ook meer steun vanuit politiek Den Haag nodig, nu de druk bij Nederland door Frankrijk wordt opgevoerd om mee te doen in een aandelenemissie van Air France KLM.

Bouwers BAM (onveranderd) en Heijmans (-0,9%) gaan hun asfaltproductie samenvoegen in een gezamenlijk bedrijf. Dit bedrijf gaat AsfaltNU heten.

Pharming (-4,1%) stond onderaan bij de middelgrote fondsen. Het biotechnologiebedrijf won donderdag 17%, omdat een notering aan de Nasdaq een stap dichterbij is gekomen voor de onderneming uit Leiden.

Op de lokale markt schoot Fastned met 12,9% omhoog. De laadpalenfabrikant heeft de koers de afgelopen twee maanden ruim zien verdubbelen.

