Futures: AEX opent hoger bij zorgen om coronavaccin

De Amerikaanse president Donald Trump weigerde op Thanksgiving nog altijd zijn verlies bij de presidentsverkiezingen te erkennen. Wel zei Trump dat hij op ordentelijke wijze de macht aan verkiezingswinnaar Joe Biden zal overdragen. Trump verklaarde daarnaast dat de eerste leveringen van een coronavaccin in de Verenigde Staten vanaf volgende week zullen beginnen.

In Europa is onduidelijkheid ontstaan over de werkzaamheid van het vaccin van het Brits-Zweedse AstraZeneca vanwege een productiefout. Er komt waarschijnlijk een nieuw internationaal onderzoek naar het vaccin dat de farmaceut samen met de Universiteit van Oxford heeft ontwikkeld. Topman Pascal Soriot van AstraZeneca verwacht niet dat een nieuw onderzoek naar het vaccin de goedkeuring van Britse en Europese regelgevende instanties zal vertragen.

Op macro-economisch vlak bleek dat de winst van Chinese industriële bedrijven in oktober met 28,2 procent is gestegen. Het was de zesde maand van winststijging op rij. De sterke stijging wijst op een verder herstel van de op een na grootste economie ter wereld van de coronacrisis.

Op het Damrak kondigde IMCD een kleine overname aan. De chemicaliëndistributeur neemt de personal care-activiteiten van het Turkse Ejder Kimya over. Er werd geen overnamesom gemeld. De activiteiten rond persoonlijke verzorging van Ejder Kimya waren in 2019 goed voor een omzet van 4,7 miljoen euro.

Bouwbedrijven Heijmans en BAM lieten weten per 31 december hun asfaltcentrales samen te brengen in een gezamenlijk bedrijf, dat AsfaltNU gaat heten. De samenvoeging moet zorgen voor meer efficiëntie bij het produceren van asfalt.

In Madrid staat de bankensector in de schijnwerpers. De fusiegesprekken tussen de grote Spaanse banken Banco Sabadell en BBVA zijn mislukt. Sabadell besloot de stekker uit de onderhandelingen te trekken. BBVA zou niet de prijs hebben willen betalen die Sabadell had gevraagd. Bronnen hadden al gemeld dat de gesprekken moeizaam verliepen.

De Europese beurzen bleven donderdag dicht bij huis. De AEX-index sloot 0,2 procent hoger op 607,39 punten en de MidKap daalde licht naar 904,75 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt bleven vlak. De Londense FTSE-index zakte 0,6 procent.

De euro was 1,1923 dollar waard, tegenover 1,1907 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1,5 procent tot 45,02 dollar. Brentolie werd 0,1 procent duurder op 47,84 dollar per vat.