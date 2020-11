ING en ABN leiden kleine winstreeks AEX

De AEX-index noteert rond 9.45 uur 0,3% winst bij 609,2 punten. De AMX koerst 0,6% hoger bij 910,2 punten.

Analist Nico Bakker denkt dat bij een positieve ondertoon de AEX-index ’gestaag verder kan stijgen richting uiteindelijk 632 punten’. Maar er is nu even een aarzeling ’om door te stomen. De overtuiging ontbreekt’, aldus Bakker.

De Britse FTSE 100-index liep 0,9% averij op, terwijl de Franse CAC 40 en Duitse DAX werden juist 0,2% sterker.

De fusiegesprekken tussen Banco Sabadell en BBVA zijn mislukt. Sabadell bloedde met -12% trok de stekker uit de onderhandelingen.

In Azië is de Nikkei 0,4% hoger gesloten. Zij won 4% in afgelopen week. Makers van elektronische componenten zoals Nidec (+4%) zijn in trek. De Nikkei dikte in november bijna 16% aan. De index koerst af op de beste beursmaand sinds januari 1994.

De winst van Chinese industriële bedrijven zijn in oktober met 28,2% gestegen. Dit is de zesde winstmaand op rij.

De Amerikaanse futures voor opening van beurzen in New York staan licht hoger. Wall Street kent een halve handelsdag.

Vaccinzorgen

Zorgen over het oplaaiende coronavirus blijven beleggers bezighouden. AstraZeneca meldt nieuw onderzoek naar zijn coronavirus te laten doen, nadat een fout aan het licht is gekomen die twijfel zaaide over de effectiviteit. Nieuwe tests zouden volgens AstraZeneca invoering niet vertragen.

President Trump meldde dat de eerste leveringen van een coronavaccin in de Verenigde Staten vanaf volgende week beginnen.

Beleggers keken met een half oog naar het pad van machtsoverdracht door Amerikaanse president Trump. Hij meldde de macht op ordentelijke wijze aan verkiezingswinnaar Biden over te dragen. Maar hij weigerde op Thanksgiving nog zijn verlies toe te geven.

De olieprijs noteert bij $47,75 vlak. Sucden Financial voorziet voor de licht gestegen euro tot $1,19217 bij het sluiten van de maandboeken op flinke koersschommelingen.

Bitcoin verzwakt verder tot onder $17.000.

Financials gewild

Bij de hoofdfondsen ging ING op 1,7% koerswinst aan kop. ABN Amro won 1,4%.

Randstad won 0,7%. Morgan Stanley verhoogde zijn voorkeur voor uitzenders. Het heeft een overweight-advies voor Randstad met een koersdoel van €57. Het zou een hogere winstuitkering bieden dan partijen als Adecco.

Staalmaker ArcelorMittal ging 0,9% hoger. Sectorgenoot Tata Steel zou een bod van $7 miljard hebben ontvangen voor zijn Nederlandse activiteiten.

Onderin stond bij 1,4% verzwakking het biotechbedrijf Galapagos. Ook dataverwerker RELX (-1,3%) zocht de bodem op.

Op het Damrak kondigde IMCD (-0,6%) een kleine overname aan. De chemicaliëndistributeur neemt de personal care-activiteiten van het Turkse Ejder Kimya over.

Bouwers Heijmans (+1,7%) en BAM (+1,6%) lieten weten hun asfaltcentrales samen te brengen in een gezamenlijk bedrijf.

Bij de lokale fondsen steeg laadpalenfabrikant Fastned met nog eens 17%.

