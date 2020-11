Koopjesjagers zetten Randstad hoger op groene AEX

Rond half één noteert de AEX-index 0,5% hoger op 610,5 punten. De beursgraadmeter tikt daarmee het hoogste punt aan sinds de coronacrash in maart. De AMX stijgt 0,8% naar 911,7 punten. De koersenborden in Londen (-0,4%), Parijs (+0,5%) en Frankfurt (+0,3%) laten een verdeeld beeld zien.

„Er gebeurt vandaag niet zoveel op Beursplein 5. De sturing die Wall Street normaliter heeft op de AEX is er nu nauwelijks”, zegt Ralph Wessels, hoofd beleggingsstrategie van ABN Amro.

Dankzij de ijzersterke maand november met een plus van 14% staat de AEX inmiddels weer ruim boven de 604,58 punten, waarop de index eind vorig jaar eindigde. Vooral de beurskoersen van betalingsdienstverlener Adyen (+118%) en chiptoeleverancier ASMI (+99%) zijn dit jaar fors gestegen.

’AEX richting 632 punten’

Technisch analist Nico Bakker denkt dat bij een positieve ondertoon de AEX-index „gestaag verder kan stijgen richting uiteindelijk 632 punten”. Maar volgens Bakker er is nu even een aarzeling bij beleggers om door te stomen. „De overtuiging ontbreekt.”

Wessels sluit niet uit dat er een eindejaarsrally komt. Maar volgens hem is die mogelijk minder krachtig dan in andere jaren, omdat de beurskoersen in november al flink zijn opgelopen. De jaartop van de AEX dateert trouwens uit februari en staat op 632,12 punten.

Elders zijn de aandelenmarkten ook in een positieve stemming. Na donderdag gesloten te zijn geweest vanwege Thanksgiving is Wall Street vandaag een halve dag open. De beurzen in New York openen vanmiddag naar verwachting 0,1% tot 0,3% in de plus. In Japan is de Nikkei-index vanochtend 0,4% hoger de week uitgegaan.

Beleggers reageren kalm op het nieuws dat het coronavaccin van farmaceut AstraZeneca en de Universiteit van Oxford mogelijk maanden later beschikbaar komt. Na stevige kritiek gaan AstraZeneca en Oxford vrijwel zeker extra onderzoek doen.

Randstad aan kop, Galapagos onderaan

In de AEX is Randstad de koploper met een plus van 2%. De uitzender profiteert van een positief rapport van Morgan Stanley over de uitzendsector. De zakenbank hanteert een ’overweight’-advies voor het aandeel Randstad, inclusief een koersdoel van €57.

De techfondsen ASMI (+1,8%) en Adyen (+1,1%) waren eveneens gewild. Bankconcern ABN Amro mocht 1,3% bijschrijven.

Biotechnologieconcern Galapagos (-0,9%) was de grootste daler onder de hoofdfondsen. Dataverwerker RELX leverde 0,7% in.

Staalmaker ArcelorMittal was vrijwel vlak. Sectorgenoot Tata Steel zou een bod van $7 miljard hebben ontvangen voor zijn Nederlandse activiteiten.

In de AMX ging Air France KLM 3,8% omhoog. Chiptoeleverancier Besi ging 3,1% vooruit.

Bouwers BAM (+2,2%) en Heijmans (+0,2%) lieten weten hun asfaltproductie samen te brengen in een gezamenlijk bedrijf. Dit bedrijf gaat AsfaltNU heten.

Bij de lokale fondsen steeg Fastned met 13,8%. De laadpalenfabrikant heeft de koers sinds oktober al ruim zien verdubbelen.

