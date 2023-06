Personeel universiteiten krijgt 9% meer salaris

Volgens onderhandelaar Abhilash Sewgobind van CNV Overheid kijken veel universiteitsmedewerkers reikhalzend uit naar de loonsverhoging.

„Met dit akkoord kunnen we de koopkracht op peil houden”, zegt hij. „Fijn de we dit akkoord nog voor de zomer hebben bereikt.” Zijn FNV-collega Jan Boersma is minder tevreden: „Het is net niet gelukt om het verlies aan koopkracht voor de onderste schalen helemaal af te dekken. Maar meer zat er niet in het vat.”

Vaste contracten

De bonden zijn wel blij met de toezegging van de werkgevers dat ze 300 tijdelijke contracten binnen drie jaar gaan omzetten naar vaste contracten. Vooral tijdelijke docenten, waarvan er heel veel zijn op de universiteiten, moeten hiervan profiteren.

Bekijk ook: Ondanks overvolle klassen blijven hogescholen en universiteiten Engelstalige opleidingen bedenken

Werknemers moeten de nieuwe cao, die met terugwerkende kracht ingaat vanaf 1 april, nog wel goedkeuren. De bonden leggen het bereikte akkoord positief aan hen voor. „Het totaalpakket klopt”, aldus Sewgobind. De cao geldt voor 14 universiteiten en 63.000 mensen.