Flexwerkers ING niet uitbetaald, zinnen op actie

Zij gaan soms voor tienduizenden euro’s het schip in nu TCP de facturen over juni niet kan betalen. Volgens ingewijden gaat het om enkele honderden flexwerkers die werkzaam zijn op de afdeling finance. Zij werken daar als zzp’er of worden ingehuurd via detacheringsbureaus.

,,Ik heb voor 20.000 euro aan facturen openstaan”, zegt een zzp’er. Andere flexwerkers willen vanwege privacyredenen niet aangeven hoeveel geld zij mislopen. ,,Maar het wordt nu tijd dat we ons organiseren en juridisch actie ondernemen”, zegt een andere zelfstandige.

’Oplossing’

De flexwerkers vrezen dat zij ook kunnen fluiten naar het geld over juli. ING laat weten te werken aan een oplossing. ,,ING is bekend met de situatie dat TCP niet aan haar betalingsverplichtingen van juni 2019 kan voldoen. Dat is allereerst een hele vervelende situatie voor de betreffende externe medewerkers en leveranciers. ING betreurt dit en werkt daarom hard om hen zo snel mogelijk duidelijkheid te geven.”

ING zegt in gesprek te zijn met de relevante partijen over de ontstane situatie. ,,Omdat deze gesprekken nog lopen, kunnen we hier helaas nog geen uitsluitsel over geven. Dit laatste geldt ook voor de facturen vanaf juli 2019.”

Bij TCP Solutions in Amsterdam staat de telefoon doorgeschakeld naar het hoofdkantoor in Londen. Het payrollbedrijf was niet in staat om te reageren.