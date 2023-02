Nederlander belegt vaker in opkomende markten

Volgens DNB stroomde vorig jaar voor netto €162 miljoen naar beleggingen in opkomende markten, hoofdzakelijk via beleggingsfondsen. Dat was €76 miljoen in 2021 en €31 miljoen in 2020. DNB stelt dat door de lage spaarrente het voor beleggers aantrekkelijker is om meer risico te nemen. Opkomende markten worden gezien als alternatieve beleggingscategorie, waar meer rendement wordt verwacht.

Minder maar meer

De totale waarde van de beleggingen van huishoudens in opkomende landen ging dus wel omlaag, vanwege verliezen op de financiële markten. Die totale waarde bedroeg eind vorig jaar ruim €2,2 miljard, tegen het recordniveau van meer dan €2,6 miljard eind 2021. Daarmee zijn beleggingen in opkomende markten goed voor circa 2% van het totale effectenbezit van Nederlandse huishoudens. Het totaal van alle beleggingen van huishoudens stond eind vorig jaar op €156,5 miljard, aldus DNB.

DNB stelt dat binnen de aandelenportefeuille van beleggingen in opkomende markten de kroon wordt gespannen door Zuid-Afrika. Dat komt vooral door posities in Naspers, het moederbedrijf van de in Amsterdam genoteerde techinvesteerder Prosus. Daarna volgen China, inclusief Hongkong, en Brazilië.