Nieuwe tegenvaller woningmarkt: minder kantoren tot huizen omgebouwd

Amsterdam heeft grote ambities om bijvoorbeeld kantoren en winkels te verbouwen tot wooncomplexen. Toch leverde dat in de hoofdstad vorig jaar maar 440 nieuwe woningen op, nog geen derde van het jaar ervoor. In Maastricht (685) en Den Haag (760) werd wel flink meer nieuwe woonruimte toegevoegd.

’Geschikte panden raakt op’

Corona speelde geen rol, denkt Frank Notten van het CBS. „Dat effect zit nog niet in de cijfers van 2020. Een verklaring zou kunnen zijn dat het aantal geschikte leegstaande kantoren opraakt. Mensen willen niet wonen in een kantoorpand dat pal naast de snelweg ligt.” Transformatie is goed voor een beperkt, maar belangrijk deel van de woningaanwas. Vorig jaar kwamen er daarnaast door nieuwbouw 70 duizend woningen bij.

De kantorenleegstand is door de economische opleving en eerdere succesvolle transformaties drastisch gedaald. In 2015 stond liefst 17% van de kantoren leeg, dat is nu minder dan de helft daarvan. „Wat mogelijk ook aan de orde is, is dat de makkelijke objecten al getransformeerd zijn en dat je nu moeilijkere transformaties hebt. Dat kan te maken hebben met asbest of omvangrijke bouwkundige aanpassingen”, zegt emeritus hoogleraar Johan Conijn.