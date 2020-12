Bouwers beboet voor prijsafspraken bij projecten in Amsterdam

De bouwondernemingen hoopten met hun deelname aan de aanbesteding puur in beeld te blijven voor toekomstige klussen, maar wilden de opdrachten niet binnenhalen. De bedrijven, die de toezichthouder niet bij naam noemt, overlegden daarom met andere deelnemers over de weg-, grond- en waterbouwprojecten.

Door prijsafspraken kunnen opdrachtgevers, zoals in dit geval de gemeente Amsterdam, duurder uit zijn. „Als de concurrentie wordt vervalst leidt dit tot hogere prijzen, lagere kwaliteit en minder innovatie. Afspraken over inschrijvingen bij aanbestedingen zijn in strijd met de Mededingingswet”, zegt ACM-bestuursvoorzitter Martijn Snoep.

Schadevergoeding

De bestrafte bedrijven accepteren de boetes die de ACM heeft opgelegd. Een van de aannemers heeft een 10 procent lagere boete gekregen, omdat deze ondernemer de gemeente een schadevergoeding heeft betaald.