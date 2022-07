Schiphol sproeit om smeltende landingsbaan te voorkomen

Dinsdag zijn er op Schiphol 1200 starts en landingen. „De taxi- en startbanen zijn gemaakt van asfalt, waarvan we de temperatuur op dagen als deze scherp in de gaten houden”, zo meldt een woordvoerster. „Om te voorkomen dat de banen beschadigd worden met heet weer, besproeien we deze met water.” Daarbij wordt gericht op bepaalde plekken in het parcours, de zogeheten ’hotspots’, waar de toestellen een scherpe bocht moeten maken. Met tractoren worden watertanks naar de plek gebracht.

Maandag moest luchthaven Luton in het VK alle vluchten schrappen, omdat de landingsbaan door het smeltende asfalt niet veilig genoeg was. Een militaire luchtmachtbasis in het land was vorige week al buiten gebruik om dezelfde reden.

Opstijgen gaat lastiger met heet weer, zo meldt Schiphol. „Hitte zorgt er voor ijlere lucht, waardoor er meer vermogen nodig is om op te stijgen. Er is dus meer brandstof, een grotere grondsnelheid en een langere landingsbaan nodig om de passagiers en vracht de lucht in te krijgen.” Volgens de luchthaven zijn de maatregelen voldoende om het met het huidige warme weer verkeer te kunnen blijven faciliteren.

Dinsdag vertrekken er 55.000 passagiers vanaf de nationale luchthaven. In de middag is het weer wachten geblazen in ’campingtent’ die buiten is opgezet omdat er binnen niet voldoende personeel bij de beveiligingscontrole aanwezig is en de reizigersstroom opstroopt. Er zijn op Twitter klachten over niet-werkende airconditioning op de luchthaven. Medewerkers van de luchthaven deelden dinsdag ijsjes en water uit aan wachtende reizigers.

„Binnen doen we ons best om de temperatuur in de terminal te beheersen, door koude lucht naar binnen te blazen en zonwering en deuren zoveel mogelijk gesloten te houden. Maar net zoals buiten, wordt het ook binnen in de terminal een warme dag”, zo meldt Schiphol.