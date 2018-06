Economische cijfers bepalen beurshandel

De Amerikaanse centrale bank besloot vorige week de rente nog een tijdje op het huidige, historisch lage niveau te handhaven. De onrust die de economische ontwikkelingen in China recent veroorzaakten op de beursvloeren, kan volgens de Fed ook schadelijk uitpakken voor de Amerikaanse economie.

Hoewel een lage rente doorgaans goed is voor de aandelenhandel, zorgde het besluit om een renteverhoging uit te stellen voor flinke koersdalingen. De terughoudendheid bij de Fed wakkerde bij beleggers de al bestaande vrees voor een afkoeling van de wereldeconomie verder aan. In Amsterdam sloot de toonaangevende AEX-index vrijdag op 427,32 punten, een weekverlies van 0,7 procent.

ECB

De Europese Commissie brengt dinsdag cijfers naar buiten over het consumentenvertrouwen in september. Woensdag volgen rapporten van het gezaghebbende onderzoeksbureau Markit over de industrie en dienstensector in zowel Europa als de VS. En op diezelfde dag worden ook nieuwe ramingen gepubliceerd over de economische groei in Nederland en Frankrijk in het tweede kwartaal.

Beleggers zullen woensdag verder gespitst zijn op een toespraak van president Mario Draghi van de Europese Centrale Bank (ECB). Het afzwakkend economisch herstel en de aanhoudend lage inflatie baren ook de ECB zorgen. Mogelijk hint Draghi op een uitbreiding van stimuleringsmaatregelen.

Bundesbank

Maandag komt de Bundesbank met zijn maandelijkse rapport over de ontwikkelingen in de grootste economie van Europa. President Jens Weidmann van de Duitse centrale bank houdt later in de week ook nog een toespraak. Hij geldt als een criticus van het stimuleringsbeleid van de ECB.

Ook verscheidene Fed-bestuurders, waaronder president Janet Yellen, speechen komende week in het openbaar. Verder worden in de VS cijfers verwacht over de woningmarkt, de orders voor duurzame goederen. In Azië komt de handelsweek pas laat op gang; de beurs in Tokio blijft tot en met woensdag gesloten.