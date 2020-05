Vakbond hint op uitstel nieuw pensioenstelsel

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken (l) en pensioenonderhandelaar Gerrit van de Kamp van VCP (r). Ⓒ Foto ANP

Het is de vraag of de uitwerking van het pensioenakkoord voor de zomer rond kan zijn. Er zijn nog zoveel onduidelijkheden en onzekerheden dat een van de drie onderhandelende vakbonden betwijfelt of de knoop snel kan worden doorgehakt.