Fors minder uren voor uitzendkrachten

Dat meldt uitzendkoepel ABU, de branchevereniging van alle grote uitzendbureaus, dinsdagochtend in een persbericht. In de week 45 tot 48 van dit jaar daalde vanwege het geringere aantal uitzenduren de omzet met 11%.

Vooral in administratief werk kwamen minder uren (-13%) beschikbaar, wat zorgde voor 10% minder omzet in deze periode. De industrie raakte 8% omzet kwijt dankzij 10% minder uren en in de technische sector daalde het aantal uren met 7%, en verloor daardoor 5% aan omzet.

