Directeur Wisbrun treedt terug bij reclamereus J.Walter Thompson

Wisbrun, 25 jaar actief in het bedrijf, blijft aan als adviseur van het 154 jaar oude reclameconcern dat zijn naam verandert in Wunderman Thompson Amsterdam. In Nederland heeft het de grote bedrijven onder contract, waaronder Randstad, NN, Liberty Global, Vodafone Ziggo en Mazda.

JWT telt wereldwijd 17.000 werknemers, het is binnen het netwerk van WPP-bureaus de grootste.

Anita Lotten, nieuwe directeur bij reclamebedrijf JWT in Amsterdam. Ⓒ FOTO JWT

Wisbrun was vijf jaar voorzitter van reclamevakvereniging VEA en won vier keer de prijs van Bureau van het Jaar onder reclamebedrijven.

